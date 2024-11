Der Schatz im Bodensee

Der Mercedes C111 ist eine Autoikone aus den 70er-Jahren. Mercedes Benz hat dieses Auto allerdings nie verkauft, sondern nur als Versuchsträger und für Werbezwecke genutzt. Für Theodor Helmle aus Ellwangen war es das Traumauto schlechthin. Da er es unbedingt haben wollte, baute er sich den Wagen selbst. Das ist über 30 Jahre her. Heute ist er mit dem HE 111 das Highlight auf Oldtimertreffen und in Innenstädten.