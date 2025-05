Der Poet der Bundesgartenschau

Die Bundesgartenschau in Mannheim ist nicht nur ein großes Sommerfest. Sie soll auch die Entwicklung der Stadt voranbringen. So wie vor fast 50 Jahren schon einmal die BUGA 1975. Nicht alles, was damals Ausstellungsfläche war, ist auch diesmal wieder mit dabei. Doch gerade diese Orte lieben viele Mannheimer, denn dort ist es zurzeit viel ruhiger und nicht so überlaufen. Ein Kernstück davon war die Multihalle im Herzogenriedpark.