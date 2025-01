Der Lego-Künstler

Unglaublich, aber wahr: Für Barbara Immler ist Aufräumen kein lästiges Übel, sondern mittlerweile ihr Beruf. Neue Strukturen zu schaffen und Ordnung herzustellen, das bietet sie ihren Kunden. Die gelernte Direktrice mit Diplom von der Staatlichen Modeschule in Stuttgart wendet dabei keine starre Methode an, sondern berät die Kundinnen und Kunden ganz individuell. Mit ihrem diskretem „Blick von außen“ hilft sie ihnen dabei, sich von Dingen zu trennen und so Platz in der Wohnung zu schaffen – vom Kleiderschrank bis zum Keller. Und sie erlebt oft, wie die neue Ordnung in den eigenen vier Wänden auch mehr Harmonie ins Leben und in Beziehungen bringt. Was man dafür tun muss und wer sich das leisten kann, erzählt sie im Studio.