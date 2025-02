Der Kurzwaren-Laden Berger: Ein Traditionsgeschäft

Brigitte Amstadt hat in ihrem kleinen Strickladen in Obrigheim am Neckar alles, was das Herz begehrt. Dabei ist ihr der Austausch mit der Kundschaft besonders wichtig. Nach der Arbeit wird dann noch ehrenamtlich für den guten Zweck gestrickt. Jetzt sucht Brigitte eine Nachfolge für ihren Laden.