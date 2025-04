Eisbär Mika hat es inzwischen als Unterrichtsfach in die Schule geschafft. In einer Grundschule in Karlsruhe-Rüppur setzen sich die Schüler für Klima- und Artenschutz ein. Für ihr Engagement wurden sie in den Karlsruher Zoo eingeladen. Die Stars: Eisbär Mika und seine Mama.