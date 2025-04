Der Dapfener Eiermarkt: Eier ausblasen im Akkord

In Stegen bei Freiburg steht oben am Hang eine kleine Kapelle. Seit mehr als 60 Jahren kümmert sich Alfred Fehr darum, dass die immer sauber und gepflegt ist. Inzwischen ist er nicht mehr so gut zu Fuß und fährt stattdessen mit dem Traktor zur Andachtsstelle. Aber das macht er immer noch jeden Tag.