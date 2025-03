Familie Jäger betreibt den größten Bauernhof in Sulzbach-Laufen. Neben der Landwirtschaft bieten sie Draisinenfahrten auf der Strecke der alten Kochertalbahn an. Im Frühjahr müssen neben den Gleisen Büsche und Sträucher geschnitten werden, damit die Gleise frei sind. Zeitgleich freuen sich die Milchkühe und Rinder auf den ersten Tag, an dem sie draußen unterwegs sein dürfen.