Der Club der sportlichen Senioren

Die Fahrschüler Maja und Chon beweisen in ihrer letzten Simulationsprüfung ihr Können, bevor es in die richtige Fahrprüfung geht. Beide schaffen es in der letzten Fahrstunde nicht fehlerfrei durch die Straßen. Sonst hilft ihnen immer ihre Fahrlehrerin Jasmin Platero-Weber in unklaren Situationen. Jetzt müssen die Schüler es ohne sie schaffen. Reicht es für den Führerschein?