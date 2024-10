Am Stuttgarter Nordbahnhof gibt es einen Ort, an dem alle möglichen Menschen aufeinandertreffen. Ins Memories kommen Gäste mit den unterschiedlichsten Wurzeln. Es ist egal, ob man türkisch, russisch oder deutsch spricht – man findet immer einen Gesprächspartner. Und was am meisten über die Theke geht, ist Tee.