Das sind regionale Superfoods

An der Grundschule in Weil am Rhein wird das Essen von zwei echten Gastronomie-Profis gekocht. Sie legen Wert auf regionale, saisonale und gesunde Küche -| auch in der Schulkantinen. Denn die beiden machen auch Event Catering und haben zwei Restaurants. Wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt, Mobilreporterin Kristin Haub hat die beiden getroffen.