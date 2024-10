Das sind die Macher vom Einhaldenfestival

Familie Kaisser aus Leonberg hat eine große Leidenschaft: Ihre beiden Leonberger Hundedamen Kiwi und Jara. Vor Jahrhunderten wurde diese eindrucksvolle Hunderasse in Leonberg zum ersten Mal gezüchtet. Dabei ist Familie Kaisser etwas ganz Besonderes - ganz exklusiv sind sie gerade die Einzigen, die als Hobbyzüchter weiter in Leonberg Leonberger züchten. In diesem Jahr haben sie es mal wieder gewagt und alles lief bisher perfekt. Schon bald bekommt Jara ihre Jungen. Und Ralph und Melanie werden als Hebammen dabei sein. Doch wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Hundegeburt vor? Und läuft auch bei der Geburt alles so, wie es soll?