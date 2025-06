Momentan leuchtet der Mond rötlich am Nachthimmel. Genau der richtige Anlass, um in Zell am Harmersbach am Vollmond-Walk teilzunehmen. Mit Stirnlampen und Walking-Sticks geht es zunächst hoch zur Straußenwirtschaft. Danach ist es dunkel und die Wandergruppe kann den Vollmond über den Baumspitzen bewundern.