Fast wie in der Provence – doch das violette Blütenmeer liegt am Kaiserstuhl: Auf einem Hektar leuchtet der Lavendel im Vogtsburger Ortsteil Bischoffingen derzeit in voller Pracht. Rund zwei Wochen lang wird von Hand und mit der Sichel geerntet. Der Duft lockt nicht nur Bienen an, sondern auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Manche reisen extra an, um sich zwischen den Blüten für Fotos in Szene zu setzen. Aus der Ernte sollen Öle, Cremes, Liköre und Kekse entstehen.