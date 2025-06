Christa war früher Mannequin

Die Piloten tauchen beim Drohenfliegen mit der VR-Brille komplett in die Maschine ein. Sie fliegen pro Runde in voller Konzentration in nur zwei Minuten um einen Parcours. Nicht nur Claus liebt das – auch sein 16-jähriger Sohn Jonas ist seit einem Jahr begeisterter Pilot. Beim Weltcup ist er zum ersten Mal dabei. Wer von den beiden ist Favorit beim Rennen?