"Check your Balls"-Song: Aktion für Krebsvorsorge

Es ist „Movember“. Der Monat der Männergesundheit, in dem der Schnurrbart nicht rasiert wird. So soll an die Prostata-Krebsvorsorge erinnert werden. Weil trotz Bartaktion immer noch zu wenige Männer zur Vorsorge gehen, hat sich Jens, der ehemalige Heilbronner Chefarzt der Urologie, zusammen mit seiner Urologenband etwas einfallen lassen. Mit einem selbst geschriebenen Song und einem selbst produzierten Musikvideo für die Deutsche Gesellschaft für Urologie appellieren sie an die Männerwelt.