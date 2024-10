Cash mit Retouren - Das Geschäft der Morlocks

per Mail teilen

530 Millionen Pakete mit insgesamt 1,3 Milliarden Artikeln werden in Deutschland jedes Jahr zurückgeschickt. Doch was passiert mit zurückgeschickter Ware? Im besten Fall landen die Sachen bei Ingo und Michelle Morlock in der Nähe von Pforzheim. Die kaufen die Ware auf und verkaufen sie weiter zu einem günstigeren Preis - ein erfolgreiches, aber anstrengendes Geschäftsmodell