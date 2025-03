Brotlichtviertel Filderstadt: 8 Bäckereien auf 500 Meter

per Mail teilen

Brötchen, Brot, Brezeln und süße Stückchen, soweit das Auge reicht. In der Innenstadt von Filderstadt-Bernhausen tummeln sich vor allem: Bäcker. An jeder Straßenecke, alle paar Meter: eine Bäckerei. So viele, dass manche hier schon vom Filderstädter Brotlichtviertel sprechen.