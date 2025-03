Brotbacken ist für Michael Entspannung pur

Torten backen liegt heute mehr denn je im Trend. Da gibt es wahre Kunstwerke: von klassisch, wie Oma sie noch gebacken hat, bis hin zur veganen Motivtorte. Es gibt Menschen, die sich mit Torten & Co. ihren ganz persönlichen Lebenstraum erfüllt haben. Der Burgherr Hans-Günter Hoffmann von Guretzky-Cornitz von der Burg Dreis in der Eifel zum Beispiel: Er backt alle Torten für sein Café Hänneschen selbst. Eigentlich ist er gelernter Malermeister, aber das Tortenbacken hat ihn schon von klein auf interessiert. In Koblenz verführt die junge Konditormeisterin Vanessa Wilbert ihre Gäste mit veganen Tortenträumen im eigenen Café Flowery. Wer wissen möchte, wie man eine perfekte Motivtorte zum besonderen Anlass kreiert, der kann bei Gisela Temme in Landstuhl einen Tortenkurs besuchen. Denn mit kunstvoll dekorierten Torten zaubern die Konditorinnen und Konditoren für viele Menschen ein Stück Lebensqualität.