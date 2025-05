Bodensee-Rundfahrt mit dem ersten komplett elektrischen Schiff der Bodensee-Schiffsbetriebe

Sie wird in Sasbachwalden im Ortenaukreis immer dann gerufen, wenn irgendwo die Technik versagt. Egal ob in der Schule, im Feuerwehrhaus oder im Rathaus - auf Hausmeisterin Patricia ist Verlass, denn sie kann so gut wie alles reparieren. Wenn es richtig knifflig wird, blüht die gelernte Installateurin so richtig auf. Kein Wunder, ist die 55-Jährige in der Schwarzwaldgemeinde bekannt und beliebt. In der Landesschau erzählt die gelernte Installateurin, warum sie das Handwerk liebt und warum sie die Bezeichnung Hausmeisterin eigentlich überhaupt nicht mag.