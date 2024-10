5. SCHLOSSGESPENSTER SUCHEN: Überall verteilt in der Gegend gibt es viele kleine - und auch große - Schlösser, Burgen und unzählige Klöster. Die uralten Gemäuer stammen zum Teil noch aus dem anfänglichen Mittelalter - so auch das Hohenzollernschloss in Sigmaringen. Es ist eines der Schönsten in ganz Deutschland.