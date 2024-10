Bermersbacher Ziegen ziehen um

Das Kernkraftwerk in Neckarwestheim ist eines von drei noch aktiven Atomkraftwerken in Deutschland. Uwe Mundt war 25 Jahre lang als Pressesprecher in Neckarwestheim tätig, dabei wollte er gar nicht in den kleinen Ort ziehen. Nachdem er aus praktischen Gründen herzog, fühlte er sich zunehmend wohler. Seine Frau Ursula, ist sehr aktiv in der Gemeinde und so haben die beiden ein neues Zuhause gefunden.