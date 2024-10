Sabrina Hellstern steckt mit ihrem Optimismus und ihrer Energie einfach an. Sie hat es zum CEO ihres eigenen Unternehmens gebracht. Gemeinsam mit einer Kollegin entwickelt sie das „Exoskelett“, das Chirurgen am OP-Tisch stützt. Viele Ärzte leiden darunter, dass sie am Operationstisch oft stundenlang in gebückter Haltung stehen müssen. Für ihren Traum der Arbeitserleichterung haben die beiden Erfinderinnen ihre Festanstellungen in der Medizintechnik gekündigt, einen Kredit aufgenommen und ein Start-Up gegründet. Im Landesschau Studio erzählt Sabrina Hellstern wie sie es geschafft hat ihr Unternehmen aufzubauen und „Noac" innerhalb von sechs Jahren zur Marktreife gebracht hat.