Der Sommer kommt und da bietet sich ein Ausflug zum Bodensee an. Mit der MS Überlingen geht es in knapp zwei Stunden von Konstanz über Meersburg nach Dingelsdorf. Dort kann man auf den Feldern vom Fuchshof Erdbeeren selbst pflücken. Ist zwar anstrengend, aber dafür kostet das Kilo so nur fünf Euro.