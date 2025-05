Auf Erfolgskurs: Boxerin Melina Maibaum

Mit einer Box-Gala in Göppingen hat sich Weltklasse-Boxer Firat Arslan aus dem aktiven Sport verabschiedet. Mit 18 begann er zu Boxen, mit 37 wurde er zum ersten Mal Weltmeister im Cruisergewicht. In seiner Sportschule kümmert er sich um Kinder, die finanziell schlechter gestellt sind. Im Studio erzählt er, wie er seinen letzten Kampf erlebt hat und was für ihn im Leben wirklich zählt.