Auf diesem Schulhof fahren Autos

In Weil im Schönbuch gibt es eine einzigartige Geschäftsidee: Zwei Schulsozialarbeiterinnen wollen Clowns in Schulen etablieren - ähnliche wie die Klinikclowns in Krankenhäusern. Sie sollen die Stinnung heben und Probleme lösen. Landesschau-Mobil-Reporterin Petra Thaidigsmann hat Bubu, den Clown, an der Gemeinschaftsschule begleitet.