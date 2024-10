Auf dem Markt mit den Kräutergurus aus Burkheim

Eberbach ist eine der nördlichsten Städte Baden-Württembergs, am Fuße des Odenwaldes und direkt am Neckar. Der perfekte Ort, um mit seinem Amphibienauto eine Spritztour zu unternehmen. Die gehören wohl zu den skurrilsten Gefährten der Oldtimerszene. Eberbach ist einer der beliebtesten Treffpunkte dieser ungewöhnlichen und seltenen Schwimmwagen. Die Zufahrt in den Neckar ist einfach ideal und der Campingplatz gleich am Ufer.