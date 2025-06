35 Jahre lang hat die Bad Mergentheimerin als Campingplatz-Pfarrerin in einer italienischen Gemeinde gearbeitet. Jetzt will Ursula Burkert ein letztes Mal dorthin zurückkehren. Seid ihr Mann vor vier Jahren verstorben ist, war sie dort nur noch als Besucherin. Für sie ist der Campingplatz ein echter Schicksalsort. Mit ihm verbindet Ursula Burkert nicht nur unvergessliche Momente mit ihrer Familie und vor allem mit ihrem verstorbenen Mann. Sie hat als Pfarrerin auch unzählige emotionale Begegnungen mit Camping-Urlaubern erlebt - so wie mit Timo Born. Was die beiden verbindet, erzählen sie im Landesschau Studio.