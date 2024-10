Am Rand von Stuttgart: Zuhause in einer mongolischen Jurte

Jan und Sarantuya wohnen einen großen Teil ihrer Zeit wie in der Mongolei: mitten im Grünen in einer Jurte. Die steht allerdings nicht in der Ferne, sondern am Rande von Stuttgart. Die beiden zeigen uns, wie es sich dort lebt mit drei Kindern und vielen Tieren.

Die komplette SWR Room Tour gibt es hier:

Wohnen mit der Natur in einer mongolischen Jurte