Am Pass im Sternerestaurant

Das Kochbuch Heimatküche der Next Generation aus dem Hochschwarzwald hat bei den World Cookbook Awards 2023 – der Weltmeisterschaft der Kochbücher – den vierten Platz belegt. Acht junge Köche und eine Köchin haben sich zusammengetan. In ihren Küchen kombinieren sie Traditionelles mit neuen Ideesn: Hirschfilet Carpaccio und Gemüserisotto, Wildkräutersalat und Tannenspitzensirup-Parfait, Aline Wimmer in Feldberg-Bärental und Alexander Maier aus Todtmoos gehören dazu. Sie zeigen, was ihre Küche ausmacht.