Als junger Arzt aufs Land

Richard Kalkreuth ist Anfang 30 und hat sich getraut. Er geht als Arzt in den Hochschwarzwald, da wo kaum jemand hin will. Das Ärztehaus in Grafenhausen hat ihn angeworben. Kalkreuth, der in Leipzig, Freiburg und Berlin studiert hat, findet das Angebot hochattraktiv. Denn dort haben sich die Gemeinden zusammengeschlossen, um ihre Hausarztversorgung mit einem medizinischen Versorgungszentrum sicherzustellen.