In Reilingen im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in der Schule Dialekt-Unterricht. Die Lehrer sind Mundart-Künstler. Es wird geschwätzt und gebabbelt wie einem der Schnabel gewachsen ist. Denn immer weniger Kinder wachsen mit Dialekt auf. Genau das will der Baden-Württembergische Dachverband der Dialekte so nicht stehen lassen. Denn Mundarten sind ein wichtiger Teil unserer regionalen Identitäten. Deswegen bietet der Verband nun Dialekt-Unterricht an Schulen an.