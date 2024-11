Ältester praktizierender Arzt Baden-Württembergs

Die Umweltingenieurin und der Biologe haben sich bei einem Pilzseminar kennengelernt. Ihre Faszination für Pilze und ihre große Bedeutung für die Natur leben sie das ganze Jahr. Im Fokus haben sie Speisepilze und die haben ein eigenes Reich in der Natur. Und dort hat Lothar Krieglsteiner schon neue Arten entdeckt. Sie kennen allein 8.000 Pilzsorten. Typische essbare Winterpilze sind Judasohr, Austernseitling oder Samtfußrübling. Sie betreiben gemeinsam ihre Pilzschule im Schwäbischen Wald. Ihr Wissen geben sie in Pilzseminaren weiter.

Im Landesschau-Studio erzählen sie von ihrer Leidenschaft, bei der sie schon mal einem Wolf oder einem Bären begegnen und wie sie die vielseitigen Köstlichkeiten am liebsten genießen.