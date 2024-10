76-Jährige gewinnt Halbmarathon-Weltmeisterschaft in Finnland

Die 41-Jährige steckt all ihr Herzblut in diesen Job. Denn das bedeutet flexibel sein, immer ein offenes Ohr haben für alle. Sie bringt die Erfahrung eines bemerkenswerten Werdegangs mit. Als Kind in Syrien erlebt sie, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu sein, weil die Familie der christlichen Minderheit angehört. 1993 kommt sie mit den Eltern nach Baden-Württemberg und setzt alles daran, hier ihre neue Heimat zu finden. Sie jobbt während des BWL-Studiums auf dem Bau, erklärt dort 200 Männern, wo es langgeht. Seit 14 Jahren führt die zweifache Mutter nun die Raststätte und hat dort ihren Traumjob gefunden. In der Landesschau erzählt sie, wie sie das geschafft und warum sie dankbar und glücklich ist, hier leben zu dürfen.