Nur ein Jahr nach der Meisterprüfung hat sich der junge Zimmerermeister aus Heidelberg seinen Traum von der Selbstständigkeit erfüllt und einen eigenen Betrieb gegründet. Julius Rieger wollte seine kreativen Ideen und Lösungen verwirklichen und seinen eigenen Stil entwickeln. In seiner Familie gab es bislang niemanden, der einen Handwerksbetrieb führte. Trotz Fachkräftemangel hat er in kürzester Zeit ein Team von Mitarbeitern gefunden, auch dank seiner Bereitschaft, auf die unterschiedlichen Arbeitszeit-Bedürfnisse seiner Angestellten einzugehen. Für seinen Senkrechtstart ist Julius Rieger jetzt zur „Persönlichkeit des Jahres im Handwerk“ ausgezeichnet worden. Er ist ein echter Gewinn für das Handwerk und die Region Rhein-Neckar, so die Jury. Wie er das alles geschafft hat und was er als nächstes plant, erzählt er in der Landesschau.