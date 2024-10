33 Jahre Fools Garden: In Pforzheim wird gefeiert

per Mail teilen

Das Lied Lemon Tree von der Pforzheimer Band Fools Garden wird auch heute noch weltweit rauf und runter gespielt. Jetzt feierte die Popband ihren 33. Geburtstag mit einem Festival in der Heimatstadt. Auch prominente Gäste wie die Prinzen und Fury in the Slaughterhouse erwiesen den Jungs die Ehre.