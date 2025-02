26-jähriger Schreinermeister leitet eigenen Betrieb

René Waßmer hat ein außergewöhnliches Hobby und ist damit schon mehrfach Deutscher Quizmeister geworden. Schon als Kind hatte der 30-Jährige aus Lörrach Spaß an Quizfragen. Heute trainiert er in jeder freien Minute und tüftelt auch gerne selbst Quizfragen aus. Was ihn persönlich daran so fasziniert, das erzählt René Waßmer im Landesschau-Studio.