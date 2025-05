24 Stunden Achterbahnfahrt für den guten Zweck

Er ist Mister Europa Park: Roland Mack aus Rust ist Chef und Erfinder des größten Freizeitparks Deutschland. Mehr als sechs Millionen Besucher kommen jährlich in den kleinen Ort bei Offenburg mit 5000 Einwohnern. Etwa genauso viele Menschen arbeiten für Roland Mack und seine Familie, damit sind sie einer der größten Arbeitgeber der Region. Jetzt wurde der erfolgreiche Unternehmer 75 Jahre alt. Der Park feiert 2025 seinen 50. Geburtstag. Die Übergabe an die nächste Generation ist eingeleitet – doch so ganz wird sich Roland Mack wohl nie zurückziehen. „Ich war ein Getriebener“, sagt er über sich selbst. Ob er stolz ist auf sein Lebenswerk und was ihn nach all den Jahren immer noch antreibt, das fragen wir ihn live in der Landesschau.