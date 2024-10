1.000 Jahre Diefenbach

Die Bergwacht macht ein Schwimmabzeichen? Was ist denn jetzt los? Sind die nicht in den Bergen zu Hause? Seit neustem gehen die Bergretter tatsächlich ins Wasser. Es ist in Deutschland eine einzigartige Zusammenarbeit: zusammen mit der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG Breisach und der DRF Luftrettung Freiburg rettet die Bergwacht Schwarzwald jetzt auch Menschen aus dem Wasser – aus der Luft mit dem Helikopter. Und das haben sie geübt am letzten Wochenende an einem Baggersee bei Breisach am Oberrhein.