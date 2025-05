Mit dem Wohnmobil einfach losfahren und da bleiben, wo es schön ist. Das ist für viele ein Traum. Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück so nahe liegt: Beispielsweise in Burgen an der Mosel. Dort hat Florian Krautkremer seinen Campingplatz "Häppy Life" - also glückliches Leben. Vom Banker zum Camper: Das ist jetzt sein "Häppy“ Life", eine Entscheidung, die er bis heute noch nicht bereut hat.