Ausflugsreporter Markus Bundt ist im Schwarzwald unterwegs und besucht den Todtnauer Wasserfall. Durch die Hängebrücke, die über den Wasserfall führt, bekommt man eine schwindelerregende Sicht auf die Wassermassen.

Todtnauer Wasserfall

Mitten in der Bergwelt Todtnau im Hochschwarzwald, zwischen den Ferienorten Todtnauberg und Aftersteg, stürzt der Todtnauer Wasserfall, mit 97m Fallhöhe Baden-Württembergs höchster Naturwasserfall, atemberaubend in die Tiefe. Der Zugang zum Wasserfall vom Parkplatz Aftersteg am Wasserfallportal aus ist barrierefrei mit leichtem Anstieg. Der Parkplatz zu diesem Eingang befindet sich an der L126 oberhalb von Todtnau in dem Ortsteil Aftersteg und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Hängebrücke

BlackForest Line Todtnau,

Außer Ort 38,

79674 Todtnau

www.blackforestline.de

Täglich geöffnet von 9 bis 19.30

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen

Busparkplätze vorhanden

Parkmöglichkeiten am Haus

Eintrittspreise

www.blackforestline.de/ueber-die-bruecke/eintrittspreise/

Ausweichparkplätze fußläufig erreichbar

Parkplatz Kapellenlift Todtnauberg (Rüttestraße, 79674 Todtnau) – ca. 20 Minuten

Parkplatz Radschert Todtnauberg (Radschertstraße, 79674 Todtnau) – ca. 40 Minuten

Parkplatz Wasserfall Aftersteg (L126, 79674 Todtnau) – ca. 20 Minuten

Zahlen, Daten, Fakten zur Hängebrücke

Das Gesamtgewicht der Brücke beträgt 730 Tonnen, 46 Tonnen sind die Pylonen schwer, die Höhe der Pylon liegt bei 16 Meter, 55 Tonnen ist das Gewicht des Laufstegs, 15,4 Tonnen wiegen die Tragseile, das Windseil misst 3 Tonnen, die Spannweite der Brücke liegt bei 450 Meter, die Gehwegbreite wird 1,20 m betragen, die max. Tragkraft liegt bei 1000 Personen und der Durchmesser der Tragseile beträgt 76 mm.