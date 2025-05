Von Freitag bis Sonntag ist es wieder soweit: Welche Vögel können Sie im Garten, im Park oder auf dem Balkon beobachten?

Citizen-Science nennt man es, wenn alle interessierten Menschen Daten erheben und diese dann Wissenschaftlern zum Auswerten zur Verfügung stellen. Zum 14. Mal findet vom 5. bis 7. Januar 2024 die “Stunde der Wintervögel” statt.

Zählen Sie im Garten und Park

in Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Österreich zählen Hunderttausende im Winter die Vögel in ihren Gärten und Parks. In Deutschland rufen der Naturschutzbund NABU und der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz LBV dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen.

Machen auch Sie an diesem wissenschaftlichen Langzeitprojekt mit. Es ist nach NABU-Angaben Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion. Was genau zu tun ist und Hilfe zum Zählen finden Sie auf der Website des NABU .

Experte: Carsten Weber, Naturschützer