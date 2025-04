per Mail teilen

Bildstock ist ein Ortsteil von Friedrichsthal im Saarland. Hier wurde Gewerkschaftsgeschichte geschrieben, denn in Bildstock steht der älteste noch erhaltene Rechtsschutzsaal in Deutschland. Welche Geschichte dahinter steht, das ergründet Heike Greis – die in Friedrichsthal aufgewachsen ist - zusammen mit Stadtführer Wolfgang Willems.