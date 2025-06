In Esslingen gibt es viele Wege, die Stadt kennenzulernen. Das Bild wird aber nie komplett sein ohne die Neckar-Perspektive mitten in der Esslinger Altstadt. Was sich hinter Fachwerk und Gründerzeitvillen verbirgt, das hat sich Ausflugsreporter Markus Bundt einmal angeschaut.

