Thomas Kammerer kommt aus dem Bierdorf Renchen-Ulm. Wie gut, dass er als Schüler bei den örtlichen Winzern keinen Praktikumsplatz bekommen hat, weil gerade Erntezeit war, sonst wäre er vielleicht Weinküfer geworden und könnte unsere Sendung nicht bierig bereichern.

Das Praktikum bei der örtlichen Brauerei dagegen hat geklappt, die ihm auch gleich eine Lehrstelle angeboten haben, und so ist er Brauer und Mälzer geworden.

2021 suchte Thomas Kammerer eine neue Herausforderung und machte einen Biersommelierkurs in München. Seine Fachgebiete: Bierwanderungen und Biercocktails, aber auch Bierpairing (Essen und Biere kombiniert).

Neben seiner Tätigkeit in der Brauerei in Renchen-Ulm gibt er bierige Kurse an der Volkshochschule oder bietet z.B. Bierwanderungen und Biertastings für Vereine und Firmen an.

Sein Lieblingsbier: Gerne mal ein Hopfen gestopftes. Aber auch ein Pale Ale oder IPA. Für den ganzen Abend das klassische Pils.

Seine Hobbys: alles rund um das Bier, außerdem Freiwillige Feuerwehr und nur noch als Zuschauer Fußball

Sein Lieblingswein: wenn, dann Weißwein, z.B. Grauburgunder, Riesling