Ein Gericht des 8800 Kcal Warenkorbs ist dieses Wirsing-Karottengratin.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten

400 g Wirsing

2 kleine Karotten

1 EL Rapsöl

150 ml Gemüsebrühe

100 ml Schlagsahne

150 ml Milch

50 g fein geriebenen Bergkäse

Salz, Pfeffer

Eventuell etwas Stärke oder Mehl

Zubereitung

1. Wirsing putzen, Strunk herausschneiden und den Kohl in grobe Stücke schneiden. Die Karotten schälen und in Würfel schneiden. Rapsöl in einem Topf erhitzen, Möhren und Wirsing darin andünsten und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Zugedeckt ca. 6-8 Min. dünsten.

2. Schlagsahne und Milch in einem kleinen Topf aufkochen. Den fein geriebenen Bergkäse nach und nach unterrühren. Die Mischung eventuell mit etwas Stärkewasser andicken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3. Das Gemüse in eine flache Auflaufform geben und mit der Käsesauce übergießen.

4. Im heißen Ofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene ca. 20 Min. überbacken.

