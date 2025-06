Zu einem ausgelassenen Fest gehört für viele Sekt, Wein oder Champagner. Doch nicht immer wird die Flasche leer. Einen guten Tropfen kann man durchaus ein paar Tage lang aufbewahren. Mit diesen Tipps und Tricks hält sich der Alkohol besonders lang.

1. Eine offene Sektflasche aufbewahren

Der Sekt wurde nur zum Anstoßen gebraucht und die halbe Flasche ist noch voll. Um zu verhindern, dass die Kohlensäure verfliegt, hilft KEIN Löffel in der Öffnung der Flasche! Am besten verschließt man die Flasche luftdicht. Das funktioniert mit einem Weinkorken, wenn vorhanden. Besser sind günstige Verschlüsse für Sektflaschen, die die Flasche verschließen. Auf jeden Fall sollte der Sekt im Kühlschrank gelagert werden, mit einem guten Verschluss kann man sie dort auch hinlegen. Dann hält sich der Sekt noch zwei bis drei weitere Tage.

2. Eine angebrochene Weißweinflasche aufbewahren

Weißweinflaschen haben oft den Vorteil, dass sie einen Drehverschluss besitzen. Den Deckel sollte man gut aufbewahren, denn damit lässt sich die Flasche einfach wieder verschließen und zurück in den Kühlschrank stellen, wenn sie nicht leer wird. Wurde die Flasche allerdings mit einem Korken verschlossen, sollte die Flasche mit einem Weinflaschenverschluss geschlossen werden. Außerdem muss der Wein im Kühlschrank gelagert werden. Dort hält er sich besser, je voller die Flasche ist. Ist nur noch ein kleiner Schluck vorhanden, lohnt sich das Aufbewahren meistens nicht. Im Kühlschrank hält sich der Weißwein noch ein bis zwei weitere Tage, im Barrique gereifte Weißweine auch bis zu fünf Tage.

3. Eine angebrochene Rotweinflasche aufbewahren

Für jede Weinsorte eignet sich auch Verschlüsse mit einer integrierten Vakuumpumpe. Sie saugen den Sauerstoff aus der Flasche und verhindern damit, dass der Wein oxidiert und sauer wird. Das funktioniert besonders gut bei Flaschen, in denen noch nicht viel Wein fehlt. Der Rotwein hält sich im Kühlschrank dann noch zwei bis drei Tage, ein kraftvoller Barriquewein sogar bis zu einer Woche.

4. Eiswürfel aus Wein herstellen

Unser Tipp: Wein lässt sich gut einfrieren! Ist nur noch ein kleiner Schluck in der Flasche, lohnt es sich nicht, die Flasche wieder in den Kühlschrank zu stellen. Viel besser füllt man den Wein in einen Portionierer für Eiswürfel und stellt ihn ins Gefrierfach. Die Eiswürfel können ideal portionsweise aufgetaut und zum Kochen verwendet werden. Vor allem Soßen und Gemüse kann man so ideal verfeinern.

5. Essig aus Weinresten herstellen

Im Studio: Natalie Lumpp, Sommelière