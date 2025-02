per Mail teilen

Claudia Hennicke-Pöschk backt zuckersüße Schweineöhrchen aus Blitz-Blätterteig. Das knusprige Gebäck ist einfach herzustellen und ein absoluter Hochgenuss.

Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Stück (14): 118 kcal, 492 kJ, 1 g E, 9 g F, 8 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Claudia Hennicke-Pöschk

Zutaten

Für die Schweineöhrchen:

150 g kalte Butter

150 g Weizenmehl (Type 550)

1 TL Salz, gestrichen

1 TL Zucker, gestrichen

7 EL sehr kaltes Wasser

Außerdem:

Mehl zum Bearbeiten

Teigrolle / Rollholz

Backpinsel

Zucker zum Bearbeiten

Klarsichtfolie / Frischhaltefolie

Backblech

Backpapier für das Blech

Zubereitung

1. Die Butter in 2 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben.

2. Das Mehl auf die Butter sieben, Salz und Zucker zum Mehl geben.

2. Wasser zugeben und alle Zutaten zusammen von Hand kurz durcharbeiten, es sollen noch Butterstückchen zu sehen sein.

4. Den Teig auf der mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche rechteckig (ca. 15 cm x 30 cm) ausrollen, das Mehl mit einem Pinsel entfernen.

5. Die Teighälften bis zur Mitte einschlagen und nochmals in der Mitte zusammenlegen (= 1 doppelte Tour). Den Teig anschließend um 90 Grad drehen. Diesen Vorgang (ab Schritt 4) zweimal wiederholen, so das 3 doppelte Touren gegeben wurden.

6. Bei der 4. Tour wird zum Ausrollen statt Mehl, Zucker verwendet.

7. Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und für mindestens 2 Stunden (besser über Nacht) in den Kühlschrank legen.

8. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Nach mindestens 2 Stunden Ruhezeit den Blätterteig mit Zucker rechteckig (etwa 20 cm x 35 cm) ausrollen.

9. Den Teig nun in etwa 3 cm breiten Streifen von beiden kurzen Seiten zur Mitte hin falten, bis beide Seiten aneinanderstoßen.

10. Den gefalteten Blätterteig in etwa 1,5 cm dicke Stücke schneiden und auf das vorbereitete Blech legen, dabei in der Mitte der Gebäckstücke eine "Taille" drücken. Im Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze, in der Ofenmitte etwa 10 Minuten backen.

11. Schweineöhrchen vorsichtig wenden und weitere 5-8 Minuten goldbraun backen. Auf dem Blech auf einem Gitter auskühlen lassen sofort genießen oder luftdicht verpackt lagern.

Tipp: Alternativ kann auch fertig ausgerollter Blätterteig aus dem Kühlregal verwendet werden.

Übersicht aller SWR Rezepte