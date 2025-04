Schwarzer Kaffee mit cremigem Eierschaum (Egg Coffee)

Schwarzer Kaffee, den wir genießerisch durch süßen, cremig gerührten Eischaum schlürfen. Die Kombination aus Kaffee und Ei hört sich für den ein oder anderen sicher erstmal komisch an, schmeckt aber super und ist in Vietnam ein richtiger Kult. Geschmacklich erinnert der vietnamesische Eierkaffee etwas an einen Cappuccino und ist bekannt für seinen reichen und süßen Geschmack. Egg Coffee ist ein wirklich einfaches Kaffeerezept, bei dem vor allem Fans von süßen Kaffeegetränken auf ihre Kosten kommen. Die Kaffeeköstlichkeit lässt sich einfach zu Hause nachmachen und bringt optisch und geschmacklich etwas Abwechslung.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Glas: 235 kcal/ 990 kJ, 8 g E, 15 g F, 18 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Bandel Zutaten 20 g Vietnamesischer Kaffee (Sorte Robusta; frisch gemahlen/mittelfein)

3 Eier (extrafrisch)

60 g gezuckerte Kondensmilch (Konserve)

etwas Zartbitterschokolade (für die Garnitur) Außerdem: 2 Vietnamesische Kaffeefilter (Phin, Kaffee-Handfilter)

Wasserkocher

Schneebesen oder Handrührgerät

Kaffeelöffel

2 kleine Gläser (ca. 150 ml)

Küchenreibe Zubereitung 1. Vietnamesische Kaffeefilter kurz mit heißem Wasser ausschwenken, damit sie innen angefeuchtet sind (dadurch haften die Kaffeepartikel im Kännchen, quellen bereits etwas und der Kaffee kann nicht so einfach durch die groben Löcher fallen). 2. Je Brühvorgang 10 g frisch gemahlenen Kaffee in das Kaffeekännchen geben und mit dem Zwischensieb abdecken. 3. Wasser im Wasserkocher auf 93 Grad erhitzen. Dafür das Wasser nach dem Kochen kurz abkühlen lassen, bis es nicht mehr brodelt. 4. Zuerst das Kaffeepulver aufquellen lassen, dazu etwa 2 EL heißes Wasser in das Kaffeekännchen geben und den Kaffee ca. 30 Sekunden quellen lassen. Anschließend weitere 100 ml heißes Wasser in das Kännchen gießen und mit dem Deckel abdecken. Alternativ aus dem Kaffeepulver und ca. 250 ml heißem Wasser nach klassischer Art einen kräftigen Filterkaffee oder Kaffee in der French-Press zubereiten. 5. In der Zwischenzeit die Eier trennen (Eiweiß kühl stellen und anderweitig verwenden; siehe auch Tipp am Ende des Rezepts). Eigelbe und gezuckerte Kondensmilch in einen Rührbecher geben und mit einem Schneebesen oder den Quirlen des Handrührgerätes cremig aufschlagen. 6. Sobald der Kaffee fertig durchgelaufen ist, das Kaffeekännchen herunternehmen und die Eiercreme mit Hilfe eines Löffels in die beiden Kaffeetassen verteilen. Alternativ den Kaffee in 2 heiß ausgespülte Gläser (à ca. 150 ml Inhalt) geben und den Eischaum darauf setzen. 7. Zum Servieren etwas Schokolade auf einer Küchenreibe direkt auf den Eierschaum reiben. Schwarzer Kaffee mit cremigem Eierschaum (Egg Coffee) sofort servieren. Extra-Tipps: Klassisch wird der Egg Coffee mit einem traditionellen vietnamesischen Robustakaffee hergestellt. Dieser verleiht dem Getränk besonders würzige Noten. Man kann aber auch mildere Arabica-Kaffeesorten verwenden. Das übrige Eiweiß z. B. für Baiser oder Low Carb-Schaumomelettes verwenden.