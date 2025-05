Schokobrötchen aus Hefeteig

Weiche Schokobrötchen aus luftigem Hefeteig mit zarten Schokostückchen - das ist neben Rosinenbrötchen und Milchbrötchen das Lieblingsgebäck vieler Kinder und auch so mancher Erwachsene kommt beim Bäcker fast nie daran vorbei. Mit unserem Rezept können Sie diese Schokobrötchen einfach selber backen. Der Teig besteht aus einem Hefeteig. Dem Hefeteig werden backfeste Schokostückchen zugefügt. Die bleiben auch nach dem Backen knackig und fest. Vor dem Backen werden die Teiglinge noch mit Ei bestrichen, so bekommen sie eine tolle, goldgelbe Farbe. Das Ergebnis: ein Fluffigkeitstraum. Eben genau so, wie Schokobrötchen sein sollen!

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (9): 220 kcal, 818 kJ, 6 g E, 7 g F, 34 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Lisa Rudiger Zutaten Für den Hefeteig: 100 ml Milch

60 g Zucker

15 g frische Hefe

30 g Butter

1 Ei (Größe M)

etwas Salz

300 g Weizenmehl (Type 405)

3 EL Schokotropfen (-drops), Zartbitter Zum Bestreichen: 1 Ei (Größe M) Außerdem: Backblech

Backpapier für das Blech

Für den Hefeteig Milch und Zucker in einen kleinen Topf geben und bei milder Hitze handwarm werden lassen. Topf von der Kochstelle nehmen und die Hefe darin auflösen. 2. Milchmischung und Butter in eine Schüssel geben und mit den Knethaken des Handrührers auf erster Stufe kurz mischen. 3. Ei, 1 Prise Salz und Mehl 3 Minuten untermischen. Den Teig auf 2. Stufe 5 Minuten glatt kneten, bis er sich vom Schüsselrand löst. 4. Schokoladentropfen kurz unter den Teig kneten. 5. Den Teig zu einer Kugel formen und in der Schüssel abgedeckt 20 Minuten ruhen lassen. 6. Inzwischen ein Backblech mit Backpapier auslegen. 7. Den Teig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, in 9 gleich große Teile teilen, zu Kugeln formen, auf das vorbereitete Backblech setzen und abgedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen. 8. Inzwischen den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. 9. Zum Bestreichen das Ei in eine kleine Schüssel geben und mit einer Gabel verquirlen. 10. Die Teiglinge mit dem verquirlten Ei bestreichen und im heißen Ofen auf dem Blech in der Ofenmitte etwa 20 Minuten backen. Brötchen auf einem Gitter auskühlen lassen.