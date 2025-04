Schnelle Lachscreme

per Mail teilen

Schnell und einfach zubereitet und dazu noch super lecker ist diese Lachscreme. Genau das Richtige als Aufstrich oder zum Dippen!

Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sven Bach

Zutaten

Für die Creme:

1 Lauchzwiebel

100 g Räucherlachs

125 g Magerquark

100 g Schmand

6 Walnüsse

etwas Salz

etwas Pfeffer

Dill nach Belieben

Zubereitung

1. Lauchzwiebel in feine halbe Ringe, Lachs in feine Würfelchen schneiden. Beides in eine hohe Schüssel geben und mit Magerquark und Schmand vermengen.

2. Walnüsse hacken und unterheben. Die Creme mit Salz und Pfeffer würzen. Nach Belieben mit frischem oder getrocknetem Dill garnieren.

Tipp: Die Creme passt super zu einer Ofenkartoffel oder auf eine Scheibe Brot.

Übersicht aller SWR Rezepte